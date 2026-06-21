Lancer muestra una faceta nueva en MasterChef 24/7 y recuerda a su primer amor (VIDEO)

Si hay alguien que es buena para lograr que las personas se abran con ella es Camila, una de las cocineras de MasterChef 24/7 que ha destacado por su carisma y personalidad. Y mientras esperaba a que el resto de sus compañeros se despertaban, la creadora de contenido se puso a platicar con Lancer y hasta lo hizo hablar de su primer amor, una experiencia que a pesar de los años, sigue recordando con cariño.