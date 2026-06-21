Flor se pone sentimental y le manda un cariñoso mensaje a su esposo Pancho desde MasterChef 24/7 (VIDEO)
A pesar de que está cumpliendo sus sueños, Flor no pudo evitar la melancolía por su familia y aprovechó las cámaras de MasterChef 24/7 para tierno gesto.
Estar alejados de su familia no ha sido nada fácil para los cocineros de MasterChef 24/7, en especial cuando son fechas especiales, como el Día del Padre 2026. Y una de las que no dejó pasar este momento fue Flor, quien confesó cuánto extraña su hogar y quiso felicitar a Pancho, su esposo, recordándole lo importante que es para ella y lo orgullosa que está de todo lo que han construido junto a sus dos hijos pequeños.