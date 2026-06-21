Michelle habla de tener hijos en MasterChef 24/7 y le cuenta a Lancer cómo se imagina de mamá (VIDEO)

El shippeo entre Lancer y Michelle sigue fortaleciéndose, pues con la convivencia se dieron cuenta de que son muy afines y disfrutan pasar tiempo juntos. Y en una de sus ya tradicionales pláticas matutinas antes de las galas de MasterChef 24/7, la joven cocinera terminó confesando que sí ha pensado en tener hijos y hasta imagina que sería una mamá muy estricta, pero no para regañarlos, sino para inculcarles buenos hábitos y darles una vida digna.