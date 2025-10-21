inklusion logo Sitio accesible
¿Sin heridas? Paola Durante revela cómo fue su encuentro con Belinda

Paola Durante reveló cómo fue que Belinda la recibió con los brazos abiertos, aunque previamente le habrían negado el acceso a Mentiras. Aquí los detalles.

Paola Durante se encontró con Belinda, quien la interpretó en la serie del asesinato de Paco Stanley. Antes de pronunciarse sobre el conflicto entre Lupillo Rivera y Belinda, Paola Durante reveló cómo fue que la cantante de pop la recibió con los brazos abiertos, aunque previamente le habrían negado la entrada al show de Mentiras. Aquí los detalles.

