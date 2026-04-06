Paola Núñez reitera las declaraciones de Eiza González de sentir más apoyo en el extranjero que en México
La actriz reveló que se identifica con Eiza González al experimentar esa sensación de que se sienten más apoyadas en el extranjero profesionalmente que en su propio país.
Para las cámaras de Venga la Alegría fin de semana la actriz y conductora Paola Núñez reveló que se siente identificada con Eiza González al señalar que en muchas ocasiones siente el apoyo laboral en el extranjero que en su propio país, ya que, allá tiene más oportunidades y cuando regresan al país son juzgadas por haber trabajado en otro lugar.