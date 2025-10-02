¿A los papás se les quiere porque sí? ¿Y si son tóxicos? El psicólogo Román Hernández responde

¿Es obligatorio sentir cariño hacia papás tóxicos? ¿Cómo identificar a padres tóxicos? ¿Es posible establecer límites con los papás? El psicólogo Román Hernández habló sobre el lazo afectivo entre padres e hijos y, entre otras cosas, dejó claro que “el amor no se impone”. ¡Comparte con tus seres queridos!