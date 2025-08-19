inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Tu pareja actual debe conocer tu pasado? ¿Y si te juzgan? El sexólogo Juan Carlos Acosta nos comparte sus mejores consejos

El sexólogo Juan Carlos Acosta reflexiona sobre las consecuencias de hablar o no hablar de nuestras parejas pasadas con la actual. ¡Ojo al consejo de Luz Elena!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

¿Es conveniente contarle a nuestra pareja actual sobre nuestras relaciones íntimas del pasado? El sexólogo Juan Carlos Acosta reflexiona sobre las consecuencias de hablar o no hablar de nuestras parejas pasadas con la actual. ¡Ojo al consejo de Luz Elena!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×