¡No se guardarán nada! Los participantes de La Academia VLA se declaran ‘listos’ para la Final

Los participantes buscarán dejar una gran impresión ante su público. ¡Estas son las sensaciones de los participantes de cara a la Final de La Academia VLA!

TV Azteca

La Final de La Academia VLA se vivirá al máximo y es que los participantes buscarán dejar una buena impresión ante su público. Con los sentimientos a flor de piel, los protagonistas del reality sentenciaron que buscarán enviar un mensaje de amor y esperanza. ¡Estas son las sensaciones de los participantes de cara a la Final de La Academia VLA!

