¿Se peleó con los ex Garibaldi? Paty Manterola rompe el silencio y habla de sus planes

Tras los rumores de distanciamiento y conflictos en GB5, el grupo formado por exmiembros de Garibaldi, Paty Manterola habló de su continuidad en la agrupación.

Tras los rumores de distanciamiento y conflictos en GB5, el grupo formado por exmiembros de Garibaldi, Paty Manterola rompió el silencio y habló de su continuidad en la agrupación que se ha presentado en el 90’s Pop Tour.

