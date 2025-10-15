¿Se peleó con los ex Garibaldi? Paty Manterola rompe el silencio y habla de sus planes
Tras los rumores de distanciamiento y conflictos en GB5, el grupo formado por exmiembros de Garibaldi, Paty Manterola habló de su continuidad en la agrupación.
TV Azteca
Tras los rumores de distanciamiento y conflictos en GB5, el grupo formado por exmiembros de Garibaldi, Paty Manterola rompió el silencio y habló de su continuidad en la agrupación que se ha presentado en el 90’s Pop Tour.
Galerías y Notas Azteca UNO