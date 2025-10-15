inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Azteca Uno Especiales
Galería

Las 9 ideas de terrazas que serán el nuevo espacio favorito del hogar en 2026

Desde rincones verdes hasta mini bares al aire libre, las terrazas se transforman en el lugar ideal para relajarse, compartir y disfrutar sin salir de casa.

Agostina Olguín | DR
Azteca Uno Especiales
Compartir
  •   Copiar enlace
ver fotos
Pérgolas bioclimáticas
Pérgolas bioclimáticas
Pérgolas bioclimáticas, una de las tendencias en este 2026 en terrazas
Pérgolas bioclimáticas, una de las tendencias en este 2026 en terrazas (Fuente: Canva)
Jardines Naturales
Jardines Naturales
Los jardines naturales son perfectos para decorar de manera simple tu terraza en este 2026
Los jardines naturales son perfectos para decorar de manera simple tu terraza en este 2026. (Fuente: Canva)
Mini oasis urbanos
Mini oasis urbanos
Las terrazas se vuelven en oasis urbanos con sillones, lámparas y barras. (Fuente: Canva)
Las terrazas se vuelven en oasis urbanos con sillones, lámparas y barras. (Fuente: Canva)
Paletas de colores tierra y naturales
Paletas de colores tierra y naturales
Las terrazas se imponen con colores tierra y naturales
Las terrazas se imponen con colores tierra y naturales. (Fuente: Canva)
Integración de huertos decorativos
Integración de huertos decorativos
Integración de huertos decorativos
Las flores, las hierbas aromáticas y cualquier decoración naturales se vuelve perfecta en una terraza. (Fuente: Canva)
Deco sensorial y viva contiene fuentes, flores y todo lo que transporte a una conexión más natural
Deco sensorial y viva contiene fuentes, flores y todo lo que transporte a una conexión más natural
Deco sensorial y viva contiene fuentes, flores y todo lo que transporte a una conexión más natural. (Fuente: Canva)
Deco sensorial y viva contiene fuentes, flores y todo lo que transporte a una conexión más natural. (Fuente: Canva)
Los materiales resistentes son los más buscados en las terrazas 2026
Diseño sin título (21).jpg
Los materiales resistentes son los más buscados en las terrazas 2026
Los materiales resistentes son los más buscados en las terrazas 2026. (Fuente: Canva)
En las terrazas 2026, la iluminación lo es todo.
En las terrazas 2026, la iluminación lo es todo.
En las terrazas 2026, la iluminación lo es todo. (Fuente: Canva)
Los toldos son infaltables en las terrazas de este 2026
Toldos
Los toldos son infaltables en las terrazas de este 2026. (Fuente: Canva)

Las 9 ideas de terrazas que serán el nuevo espacio favorito del hogar en 2026

Las terrazas bien diseñadas no solo amplían el espacio, también embellecen y aportan carácter. Son esos rincones donde la estética se funde con la comodidad, transformándose en un refugio cotidiano y en el lugar perfecto para compartir o relajarse.

En 2026, estos espacios que adoptan las nuevas tendencias serán las más admiradas. Rincones que combinan armonía, modernidad y contacto con la naturaleza aportan frescura, estilo y una sensación de bienestar que se disfruta durante todo el año.

1. Pérgolas bioclimáticas

El nuevo must de las terrazas modernas. Estas estructuras permiten regular la entrada de luz y sombra con solo un movimiento, creando un ambiente cómodo y elegante sin importar el clima.

2. Jardines naturales con intención

Nada de paisajes artificiales: la tendencia es dejar que la naturaleza se exprese. Durmi recomienda combinar plantas nativas, arbustos y flores de distintos tamaños da vida, textura y movimiento a la terraza.

3. Mini oasis urbanos

Aunque el espacio sea reducido, se impone la idea de crear rincones funcionales: un sillón para leer, una barra para el café o un rincón verde que invite a relajarse. Todo vale si transmite calma.

4. Paletas de colores tierra y naturales

Bricodepot sostiene que el 2026 se pinta con tonos cálidos y orgánicos: terracota, verdes intensos, cremas y marrones. La idea es conectar visualmente con la naturaleza y lograr una sensación de equilibrio total.

5. Integración de huertos decorativos

Los huertos ya no son solo prácticos, también decorativos. Incorporar hierbas aromáticas, flores comestibles o pequeños cultivos verticales transforma la terraza en un espacio vivo y útil.

6. Deco sensorial y viva

El diseño va más allá de lo visual. Fuentes de agua, texturas naturales, aromas florales y plantas que atraen mariposas o abejas convierten cada rincón en una experiencia para los sentidos.

7. Materiales resistentes y estéticos

La durabilidad se une al diseño. Madera tratada, piedra natural, aluminio o lamas composite se vuelven protagonistas por su elegancia, resistencia y fácil mantenimiento.

8. Iluminación cálida y eficiente

Arquitectura y Diseño menciona que las luces LED exteriores ganan terreno: bajo consumo, tonos suaves y efectos que realzan texturas y sombras. Perfectas para disfrutar de noches largas al aire libre.

9. Soluciones de sombreo flexibles

Los toldos y pérgolas con control solar permiten adaptar la terraza a cualquier hora del día. Diseño y funcionalidad se unen para aprovechar el espacio sin perder estilo.

¿Se puede tener en 2026 una terraza bien decorada sin gastar demasiado?

Este próximo año, las terrazas bien decoradas no dependen del presupuesto, sino del ingenio. Reutilizar muebles, incorporar materiales naturales y apostar por plantas resistentes permiten crear un espacio con estilo sin grandes gastos.

La clave está en combinar texturas, colores neutros y pequeños detalles que sumen calidez.

Las terrazas cobran protagonismo este 2026
Fuente: Canva
No hace falta gastar demasiado en este 2026: tener una terraza perfecta no lleva mucho dinero.

Además, las nuevas tendencias priorizan la simplicidad y la conexión con lo auténtico. Un par de luces cálidas, cojines de lino y un toque verde bastan para lograr una terraza encantadora.

Lo importante no es cuánto se invierte, sino cómo se aprovecha cada rincón para hacerlo sentir vivo y acogedor.

Hogar
Tendencias
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
Contenido relacionado
Venga La Alegría, programa completo del 15 de octubre 2025 parte 2
Venga La Alegría | Programa 15 de octubre Parte 2 | La nominación de Adame y la respuesta de Nodal a Cazzu
Venga La Alegría
alfredo-adame-tratamientos.jpg
Cirugías, rellenos y más: los retoques que Alfredo Adame presumió con orgullo en La Granja VIP
La Granja VIP
Venga La Alegría, programa completo del 15 de octubre 2025 parte 1
Venga La Alegría | Programa 15 de octubre Parte 1 | Cazzu conquista el Auditorio Nacional y Paty Navidad defiende a Belinda
Venga La Alegría
fededercaz-mamá.png
Mamá de Fede Dorcaz le había mandado un mensaje antes de su asesinato: ¿Qué decía?
Famosos
Roberto Palazuelos taquería
¿Caro o barato? Esto es lo que cuesta realmente comer en la taquería de Roberto Palazuelos: precios confirmados
Famosos
Christian Nodal explota y desmiente a Cazzu; asegura que le da pensión millonaria.png
Christian Nodal explota y desmiente a Cazzu; asegura que le da pensión millonaria
Famosos
Así puedes identificar una alergia a las mascotas y qué hacer en tu casa.jpg
Así puedes identificar una alergia a las mascotas y qué hacer en tu casa
Azteca Uno Especiales
baño de agua fria teo la granja vip
Teo toma un delicioso baño de agua fría. ¿Lo gozó?
La Granja VIP 24/7
Vecino de Poza Rica es señalado como héroe por rescatar abuelos y mascotas.jpg
VIDEO: Vecino de Poza Rica se convierte en héroe por rescatar abuelos y mascotas
Al Extremo
Cuál es tu personalidad, según el año en el que naciste.jpg
Esta es tu personalidad, según el año en el que naciste
Horóscopos
la granja vip lola cortés llora jawy
Jawy hace llorar a Lola Cortés con sus palabras y ella confiesa que quería abandonar La Granja VIP
La Granja VIP
la granja vip alfredo adame botox
¿Se puso bótox? Alfredo Adame responde qué tratamientos estéticos se ha hecho en la cara
La Granja VIP 24/7
Cuál es la mejor playa para visitar con niños en Baja California, según la IA.jpg
Esta es la mejor playa para visitar con niños en Baja California, según la IA
Azteca Uno Especiales
Vicente Fernández en el Estadio Azteca.
Trabajó de albañil, limpiaba caballerizas y terminó siendo millonario y llenando el Estadio Azteca en un concierto histórico
Azteca Uno Especiales
Fuego en el Equipo Rojo: Thayli destapa el conflicto y tacha de hipócrita a William
¿Hipocresía en el Equipo Rojo? Thayli arremete contra William y desata la polémica
Exatlón México
como-lograr-cejas-mas-pobladas-naturales-con-tecnica-tendencia
Así puedes lograr unas cejas más pobladas y naturales con esta técnica que es tendencia
Azteca Uno Especiales
influencer-fallecimiento.png
Ellos son todos los influencers que han muerto en 2025
Famosos
influencer muerte
Desgarrador: famoso influencer fue hallado muerto en su Lamborghini y con un disparo en la cabeza
Famosos
×
×