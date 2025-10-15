Esta es la mejor playa para visitar con niños en Baja California, según la IA

La elección de un destino adecuado para visitar en familia se torna fundamental, sobre todo cuando esta está integradas por niños menores de edad. Para quienes desean conocer las playas de Baja California, la Inteligencia Artificial (IA) está ayudando a elegir las más adecuada.

El cineasta mexicano, Rodrigo Prieto, usará inteligencia artificial [VIDEO] Rodrigo Prieto, el reconocido cineasta mexicano, está a favor de la inteligencia artificial, incluso hará uso de ella para la película que está preparando.

Baja California es uno de los estados de México en el que las playas se destacan entre los destinos preferidos por los turistas, tanto locales como extranjeros. Es que, en general, las playas mexicanas son de las más bellas del mundo y a ellas se suman las tradiciones y la gastronomía locales.

¿Playas en Baja California?

Para quienes gustan de disfrutar del agua del mar y la arena deslizándose entre sus dedos, las playas del estado de Baja California son una buena opción. Ante ellas, ChatGPT se encargó de remarcar que elegir a la mejor playa, y que sea ideal para visitar con niños, puede resultar un poco difícil.

“Depende un poco de qué parte de Baja California quieras, si Norte o Sur, cuánto quieras recorrer, y qué tipo de playa: tranquila, con servicios, poca profundidad, etc. Pero existen varias opciones buenas para ir con niños”, sentenció la IA.

¿Qué playa de Baja California es ideal para ir con niños?

La aplicación ChatGPT, una de las IA más utilizadas en la actualidad, dio su respuesta ante la consulta por saber cuál es la mejor playa para visitar con niños en Baja California. Esta tecnología se decidió por una y puso el foco en lo que la hace especial.

Según la Inteligencia Artificial, la playa ideal para familias con niños es Playa Balandra (La Paz, Baja California Sur). “Lo que la hace buena para niños es que está cerca de La Paz, posee agua muy cristalina, poco profunda y con tonalidades turquesas. La marea no es fuerte, ideal para que los niños naden con seguridad”, precisó.