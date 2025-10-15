Jawy hace llorar a Lola Cortés con sus palabras y ella confiesa que quería abandonar La Granja VIP

En las primeras noches de La Granja VIP, se han implementado dinámicas para que los granjeros abran su corazón y expresen sus emociones. Este martes, Lola Cortés rompió en llanto al confesar que se está mostrando como nunca antes en televisión. Esto, tras escuchar que a Jawy le gustaría que ella ganar el reality show.

Lola Cortés llora al confesar que no sabía qué hacer cuando entró a La Granja VIP

Kristal Silva presentó a los granjeros una dinámica llamada “La Noche de la Verdad”, en la cual cada uno tuvo que responder preguntas sobre su experiencia en el reality show. A Jawy le preguntaron quién, además de él mismo, le gustaría ver como ganador.

Jawy contestó que le gustaría que Lola Cortés fuera la ganadora de La Granja VIP y experimentara dos meses completos de vivir lejos de su rutina habitual, pues ha notado que a ella le cuesta más trabajo acostumbrarse al reality. Dijo que, al ser conocida como una persona súper talentosa, “me gustaría que viviera la experiencia de ganar un reality porque se le notaba como: ‘¿qué hago aquí?’”.

Lola Cortés agradeció las palabras de Jawy porque lo admira, pero también hizo una confesión. “Me da mucha verguenza darme cuenta que se dieron cuenta que estaba yo desesperada y que no entendía de qué se trataba aquí adentro, y me quería salir”, dijo.

La actriz y cantante reconoció que todos los granjeros la han escuchado y han platicado con ella, lo cual ayudó a que se sintiera mejor. “Este segundo día ha sido maravilloso. Ganar… guau, eso jamás se ha quedado en mi mente, yo solo estoy viviendo el día”.

A Lola Cortés le da pena que el público se dé cuenta de que es una persona muy distraída, pero que su familia la animó a mostrarse tal cual es. “Sigo perdiendo mi termo y sé que la gente lo ve, han de decir esa vieja con todos los musicales que lleva, canta, baila y hace acrobacias, cómo puede ser tan tonta”.

Sin embargo, Sergio Mayer Mori intervino para decirle a Lola que es “una persona increíble” y que no debe tratarse tan severamente. “Es hermoso tenerla cerca porque es como una niña de 5 años”, mencionó.