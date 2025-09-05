inklusion logo Sitio accesible
¿Negaron los permisos? Pedro Damián rompió el silencio sobre la cancelación de Ni tú ni yo, el musical de icónicos cantantes

Pedro Damián aclara por qué se pausó Ni tú ni yo y aprovechó la ocasión para defender a Anahí y a Maite Perroni tras la pelea entre sus fandoms por el llamativo distanciamiento.

TV Azteca

