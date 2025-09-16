¡A pesar de sus ‘haters’! Los Aguilar y Nodal sí se presentaron en Guadalajara y Morelia
Los Aguilar enviaron un certero mensaje desde sus redes oficiales tras sus conciertos en Guadalajara. Así fueron las presentaciones de los Aguilar y Nodal.
TV Azteca
Aunque miles de personas buscaban que cancelaran sus conciertos programados para la noche del 15 de septiembre, Ángela, Pepe y Leonardo Aguilar sí se presentaron en Guadalajara; Nodal hizo lo propio en Morelia. Además, los Aguilar enviaron un certero mensaje desde sus redes oficiales.
Galerías y Notas Azteca UNO