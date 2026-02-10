¡Exclusiva! Así se prepara Jaime Camil para interpretar a Agatha Tronchatoro en Matilda, el musical
En exclusiva, acompañamos a Jaime Camil en sus ensayos para interpretar a Agatha Tronchatoro en Matilda, el musical. ¡Ojo a lo que reveló del elenco infantil!
Jaime Camil regresa al teatro musical en México integrándose a Matilda, una producción de Alejandro Gou. En exclusiva, acompañamos al actor en sus ensayos en la Ciudad de México. Jaime Camil interpretará a la temida Agatha Tronchatoro y nos compartió los retos a los que se ha enfrentado y cómo es su convivencia con el elenco infantil.