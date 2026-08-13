¡Sin censura! Así fue la polémica presentación de Kevyn Contreras “Bicolor” como el cuarto granjero de La Granja VIP Segunda Temporada

Kevyn Contreras “Bicolor” fue revelado como el cuarto granjero de La Granja VIP Segunda Temporada y sorprendió a todos al mostrarse sin filtros en Venga La Alegría con Kristal Silva y Kike Mayagoitia. ¿Qué se puede esperar del cuarto granjero en el reality? ¿Qué guarda Kevyn Contreras “Bicolor” en el misterioso maletín? ¡No pierdas detalle de todo lo que sucedió en el programa con el comediante regiomontano!