“Me molesta todo lo que hace": Carmen ya no soporta a Ixdit y estalla por sus actitudes en MasterChef 24/7

La rivalidad entre Ixdit y Carmen ha sido una de las más polémicas en MasterChef 24/7, pues a lo largo de la temporada han tenido múltiples desencuentros. Y aunque parecía que todo estaba tranquilo, las cosas cambiaron por la decisión de castigar a Daniela bloqueándole los votos del público, un movimiento que molestó a “Las Divas” y provocó que Carmen se olvidara de que ya tenía una tregua con su compañera.