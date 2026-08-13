"¡Son una bola de pocos hue*...!”, Azalia estalla en Survivor México La Reliquia en Llamas
Tras una fuerte discusión con Sebastián, Azalia arremetió contra su equipo por hablar a sus espaldas. ¡Revive los mejores momentos de Survivor México La Reliquia en Llamas!
Sebastián y Azalia, quien explotó contra sus compañeros, se enfrentaron y rompieron su alianza entre reclamos. Por su parte, Shada convenció a Julio y se quedó con la recompensa. ¡Revive los mejores momentos de Survivor México La Reliquia en Llamas del 12 de agosto!