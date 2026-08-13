Antrax y Lancer se enfrentan en un curioso reto de MasterChef 24/7: ¿quién fue el mejor?

Los enfrentamientos de Lancer y Antrax en MasterChef 24/7 no son nuevos, pero ya solo lo hacen para explotar su lado más competitivo y por diversión. Para muestra, lo en serio que se tomaron el reto de lavar trastes con grasa pegada, una actividad de la Chef Isabel Carvajal que los llevó al límite y que emocionó a todos los cocineros, aunque al final el que salió victorioso fue Ángel y le dio una buena ventaja a su equipo.