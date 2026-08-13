¡Así debutaron Aitana Derbez y Sofía Gaytán en el concierto de Sentidos Opuestos!
Aitana Derbez, hija de Alessandra Rosaldo, y Sofía Gaytán, hija de Chacho Gaytán, debutaron bailando en el Auditorio Nacional con Sentidos Opuestos.
Aitana Derbez y Sofía Gaytán, hicieron su debut en el Auditorio Nacional bailando con Sentidos Opuestos. Como era de esperarse, Eugenio Derbez lució como un fan más en el show de la agrupación conformada por Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán. ¡Ojo al tema que le dedicó Alessandra a Eugenio Derbez y al instante en que la cantante recordó a su fallecido padre!