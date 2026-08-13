¿¡Se quería volver viral!? Sherlyn revela las consecuencias de la ‘balconeada’ de su hijo

Luego de que su hijo la balconeara confesando que su mamá tiene novio, Sherlyn reveló que la inocente declaración de su hijo sí tuvo consecuencias. Además, Sherlyn contó que no le cierra la puerta al amor, pero no espera a un príncipe que complete su historia. ¿Cómo maneja Sherlyn a su hijo la ausencia de su papá? Esto reveló la actriz.