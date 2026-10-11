Programa Completo 11 de octubre de 2026 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana
Esta es tu oportunidad para disfrutar del domingo como si este bonito día a penas empezara de la mano de los mejores conductores en: Venga La Alegría Fin De Semana.
Llegó el momento de disfrutar de la segunda parte del mejor programa de televisión matutino de este domingo: Venga La Alegría Fin De Semana. Revive las mejores secciones, los momentos más hilarantes y termina con una bonita sonrisa este domingo 11 de octubre de 2026.