Mono Osuna recuerda su triunfo en Exatlón México y revela quién fue su rival más difícil

Mario “Mono” Osuna demostró ser uno de los Granjeros más habilidosos de La Granja VIP Segunda Temporada. Sus compañeros le remarcaron que tiene la ventaja para volver a la capatacia tras haber ocupado el rol por dos semanas consecutivas. En este contexto, el exfutbolista recordó su temporada de Exatlón México donde fue campeón y quién fue su rival más duro mientras participó en el programa.