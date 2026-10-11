Mono Osuna recuerda su triunfo en Exatlón México y revela quién fue su rival más difícil
Los Granjeros intuyen que Mono Osuna tiene ventaja para ser Capataz por su experiencia en Exatlón y así recordó su temporada donde fue ganador
Mario “Mono” Osuna demostró ser uno de los Granjeros más habilidosos de La Granja VIP Segunda Temporada. Sus compañeros le remarcaron que tiene la ventaja para volver a la capatacia tras haber ocupado el rol por dos semanas consecutivas. En este contexto, el exfutbolista recordó su temporada de Exatlón México donde fue campeón y quién fue su rival más duro mientras participó en el programa.