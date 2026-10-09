Venga La Alegría | Programa 9 de octubre 2026 Parte 2 | El recibo de agua de Eduin Caz, los mejores juegos y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 9 de octubre 2026, parte 2: Los miles de pesos que deberá pagar Eduin Caz por un recibo de agua, Emir Pabón y Jorge Falcón confiesan que les han tocado la entrepierna y las Huellitas Informativas con Lauro.

También, los mejores momentos de Exatlón y la impresionante historia de Tatiana, quien le ganó la lucha al cáncer. Además, jugamos Sin Palabras y Los Juegos de Venga. ¡Venga La Alegría!