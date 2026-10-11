Al Extremo: Programa 11 de octubre, La Granja VIP, Carnita asada y Humanos Dando Su Peor Momento
¡Disfruta del programa completo de Al Extremo! El chef Rahmar nos trajo una deliciosa receta para hacer y disfrutar de La Granja VIP.
El Diablo Becerril llegó al foro de Al Extremo con una impactante historia que nos dejó con la boca abierta; una persecución que parecía de película, pero afortunadamente el cuerpo de policías logró salvar a las víctimas. Mientras el chef Rahmar nos preparaba una exquisita carne asada, Carlos Quirarte reveló que una vez beso a “La Chicuela”.