Programa 12 de octubre 2025 | Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana

En esta edición de Venga La Alegría Fin De Semana, se habló del mensaje, que dio en un concierto, con el que Cazzu pidió que se acabe el odio en redes; hubo actualización en el concurso Maestros del Maquillaje, el chef Ismael Zhu, mejor conocido como ‘El Chino’, preparó unos burritos cremosos de pollo; los conductores se enfrentaron en un concurso de diseño de calabazas, algo típico en Halloween; además, Ferka se ‘calentó’ con unos reporteros en un debate sobre el papel de la prensa, el ‘chacaleo’ y los famosos.

