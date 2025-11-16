Programa 15 de noviembre 2025 | Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana
Diviértete con nuestro programa Venga La Alegría Fin de Semana y sigue de cerca los mejores chismes del entretenimiento.
Este sábado, en Venga La Alegría Fin De Semana Jawi regresó al foro para platicar todo lo que vivió dentro de La Granja, asimismo, se habló de la próxima boda religiosa entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, la cual será en mayo de 2026, el chef Ismael Zhu preparó unos deliciosos esquites asados.
Galerías y Notas Azteca UNO