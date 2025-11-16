Cuándo es la fecha límite para tramitar la licencia de conducir y sus requisitos con 50% de descuento

La licencia de conducir es un documento oficial al que los habitantes de México pueden adquirir, donde acrediten que tienen los conocimientos básicos para poder manejar un vehículo, evitando ser acreedores a multas o sanciones viales. El Buen Fin llegó a dicho trámite, permitiendo que los usuarios obtengan el 50% de descuento, pero tiene fecha límite.

¿Tu Licencia de Conducir está a punto de vencer? Paso a Paso te damos toda la información para que la renueves... [VIDEO] El proceso es muy sencillo, comparte esta información con tus amigos y familiares.

Para que no dejes pasar la oportunidad de tenerla, te detallaremos cuáles son sus requisitos y hasta cuándo tienes para hacer el proceso, siendo una gran alternativa para que los usuarios puedan obtener dicho documento. No te pierdas los detalles.

¿Qué necesito para sacar mi licencia de conducir?

Es importante aclarar que la licencia de conducir con descuento del 50% de descuento solamente se aplica para los estados de Sinaloa, Morelos y Coahuila. Los habitantes que deseen obtener el permiso de manejo, deberán presentar los siguientes documentos en original y copia:

Identificación oficial y vigente.

Licencia vencida

Comprobante de pago de Hacienda

CURP impreso

Comprobante de domicilio que no sea mayor a 3 meses.

Dichos procesos deberán de hacerse en los portales oficiales del gobierno de cada entidad, donde los usuarios podrán hacer el proceso de agendar su cita y realizar el respectivo pago del trámite. No olvides consultar los requisitos de cada estado. Es importante que acudas a la fecha y hora acordada, de lo contrario perderás la cita y el proceso.

¿Hasta cuándo puedo aprovechar el descuento?

El 50% de descuento es un beneficio único que todos deben usar para adquirir la licencia de conducir; sin embargo, es importante que los usuarios sepan que tiene una fecha límite para aprovecharlo. En las entidades de Coahuila y Morelos estará vigente hasta el 30 de noviembre.

Mientras que para Sinaloa, la fecha límite, finaliza el 17 de noviembre, así que no dejes pasar mucho tiempo, puesto que se encuentra próximo a finalizar. Siempre ante estos procesos, consulta todos los requisitos obligatorios y no dejes pasar ningún detalle para agilizar tu trámite ante las autoridades oficiales.