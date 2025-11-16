Programa 15 de noviembre 2025 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana
¡Únete a nosotros en Venga la Alegría Fin de Semana! Disfruta de una mañana increíble con nuestros mejores juegos y noticias del espectáculo.
En una emotiva conversación, Lola Cortes exparticipante de La Granja VIP compartió su experiencia y reveló los motivos detrás de su decisión de renunciar al proyecto. Con sinceridad, habló sobre sus luchas contra la ansiedad y la claustrofobia, y cómo estos desafíos afectaron su participación en el reality.
