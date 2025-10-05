Programa 4 de octubre 2025 | Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana

En esta edición de Venga La Alegría Fin De Semana, Camila Fernández aclaró que su abuela, Doña Cuquita, no se besó en la boca con su hermana en un concierto de su papá, Alejandro Fernández, quien se presentó en el Estadio GNP Seguros. El Chino y Agustín prepararon unos frijoles puercos. También hablaron de las revelaciones que Lupillo Rivera hizo sobre su romance con Belinda en el libro biográfico del cantante.

