Programa 4 de octubre 2025 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana

En la sección de Benditas Mujeres, las conductoras de Venga La Alegría Fin de Semana hablaron sobre las ‘velitas prendidas’ en relaciones fallidas. Chacho Gaytán se presentó en vivo en nuestro foro y nos contó sobre su infancia, su paso por el pop y su acercamiento a la música clásica. Kike Mayagoitia habló de los retos que se enfrentará en La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca que se estrenará el próximo 12 de octubre. Además, Nicky y Agustín demostraron que también saben ‘mover el bote’ con los ritmos de los 70’s.

