Programa 5 de octubre 2025 | Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana

En esta edición de Venga La Alegría Fin De Semana de este domingo 5 de octubre, se habló sobre el documental de Florinda Meza que hablará de su vida; celebraron el cumpleaños de Jawy Méndez; el Chino nos enseñó una receta de flautas con queso panela; también se discutió sobre las declaraciones del cantante Christian Nodal en donde afirmó que ‘la ansiedad es un privilegio’.

