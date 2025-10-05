inklusion logo Sitio accesible
Programa 5 de octubre 2025 | Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana

En este programa, celebraron el cumpleaños de Jawy Méndez, quien formará parte de La Granja VIP a partir del 12 de octubre.

Crédito: TV Azteca

En esta edición de Venga La Alegría Fin De Semana de este domingo 5 de octubre, se habló sobre el documental de Florinda Meza que hablará de su vida; celebraron el cumpleaños de Jawy Méndez; el Chino nos enseñó una receta de flautas con queso panela; también se discutió sobre las declaraciones del cantante Christian Nodal en donde afirmó que ‘la ansiedad es un privilegio’.

