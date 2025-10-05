inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Programa 5 de octubre 2025 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana

En este programa revelaron el primer video musical de Los Chaka Boys, la boy band de Jawy, Agustín, Rey Grupero y Pedro Prieto.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
Crédito: TV Azteca

En esta edición de Venga La Alegría Fin De Semana, Jawy Méndez se despidió de sus compañeros del matutino de TV Azteca para unirse a La Granja VIP el próximo 12 de octubre; revelaron el primer video musical de Los Chaka Boys, se continuó con el concurso Maestros del Maquillaje, ¿quién ganó? Descúbrelo aquí.

Programas Venga la Alegría Fin de Semana
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×