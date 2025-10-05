Programa 5 de octubre 2025 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana
En este programa revelaron el primer video musical de Los Chaka Boys, la boy band de Jawy, Agustín, Rey Grupero y Pedro Prieto.
Crédito: TV Azteca
En esta edición de Venga La Alegría Fin De Semana, Jawy Méndez se despidió de sus compañeros del matutino de TV Azteca para unirse a La Granja VIP el próximo 12 de octubre; revelaron el primer video musical de Los Chaka Boys, se continuó con el concurso Maestros del Maquillaje, ¿quién ganó? Descúbrelo aquí.
