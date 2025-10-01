Venga La Alegría | Programa 1 de octubre Parte 1 | Florinda Meza estrena su documental, Belinda desmiente a Lupillo Rivera y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 1 de octubre 2025, parte 1: Belinda da su versión sobre la supuesta familia que, según Lupillo Rivera, quería formar con él; Florinda Meza estrena su documental y deja claro si ha limado asperezas con los de ‘Chespirito’, las famosas reaccionan a la exposición Las Formas del Alma, Pee Wee habla de la pérdida de su padre, las imágenes del supuesto ‘avistamiento’ de Juan Gabriel en París y Carmen Campuzano arremete contra el ‘estilo’ de Peso Pluma. Además, las canciones que cantarán en la Final de La Academia VLA, la receta de Rahmar y mucha diversión.