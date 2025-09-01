inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Venga La Alegría | Programa 1 de septiembre Parte 1 | Belinda revela detalles del concierto de Shakira, los supuestos mensajes que expuso Emiliano Aguilar de Christian Nodal y mucha diversión

Venga La Alegría
TV Azteca

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 1 de septiembre 2025, parte 1: Belinda reveló detalles sobre el concierto de Shakira, Emiliano Aguilar expuso mensajes que le habría enviado Christian Nodal, lo más destacado del espectáculo, la charla con especialistas, la receta y mucha diversión.

