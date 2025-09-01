Joven renuncia a su hija tras divorciarse; dijo que no se sentía lista: VIDEO

Este video está tomando una viralidad importante por el tema que toca la opinión de esta influencer. El debate alrededor de la decisión de esta mujer ha incendiado la caja de comentarios pues al concretarse el divorcio de la pareja, ella no quiere la custodia de su hija. ¿Tú estás de acuerdo con ella o no la apoyas?

¿Esta mujer renunció a su hija y lo compartió en video?

Esta cuenta de TikTok tomó una relevancia muy alta en muchos países de habla hispana por la opinión compartida en uno de sus últimos videos. La mujer que indica tener 31 años se divorciará de su marido con quien llevaba cuatro años como casados y siete de relación como pareja. Pero la polémica de la postura de la joven madre es que no quiere quedarse con la custodia de su hija.

Al decir esto, se generó un eco importante en su cuenta, pues algunos no creen en la posibilidad (tal como su suegra también se lo dijo) de que una madre “renuncie” a su hija. Mientras que otros tantos defienden la postura de la mujer, indicando que si no se siente lista, está bien que entienda sus limitantes económicas y emocionales.

¿Cuáles son los argumentos que esta madre compartió en video?

En una explicación que dura 4 minutos, ella cuenta la historia de su relación y cómo llegó a la decisión de separarse. Con eso, indicó que desde el inicio de su historia de amor, nunca estuvo convencida de querer hijos. Y el motivo que también argumenta como punto relevante para no hacerse cargo de la niña (renunciar a su custodia), es que su marido sí tiene solvencia económica. Ella aportará su parte y también estará cumpliendo con sus visitas que dicta la ley, pero el encargado principal de esa niña será el padre.

