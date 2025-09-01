Así puedes programar fácilmente mensajes en WhatsApp

A lo largo y ancho del mundo la aplicación WhatsApp ha logrado instalarse como una de las más utilizadas. Entre sus usuarios, algunos precisan del envío automático de mensajes por lo que existe una solución que es fácil y sin complicaciones, tanto para usuarios de Android como de iPhone.

WhatsApp se encuentra en la mayoría de los teléfonos móviles y la posibilidad de enviar mensajes de manera programadas es una gran opción para algunos usuarios. Estos permiten ahorrar tiempo, automatizar algunas respuestas y mantener la fluidez de las conversaciones por lo que esta nota te será de mucha ayuda.

¿Cómo programar mensajes de WhatsApp en Android?

Para quienes tienen Android, programar mensajes en WhatsApp es posible gracias a aplicaciones como SKEDit y Wasavi que pueden descargarse gratuitamente en Google Play. Tienen la opción de configurar mensajes, programar el destinatario y horario en que se enviarán, además de tener la opción de revisar el contenido antes del envío.

SKEDit requiere algunos permisos para permitir su accionar en el dispositivo móvil, mientras que Wasavi tiene menos requerimientos. En este segundo caso la particularidad que posee es que el teléfono debe estar desbloqueado para que el mensaje pueda enviarse.

¿Cómo programar mensajes de WhatsApp en iOS ?

Para quienes poseen iPhone, la programación de mensajes en WhatsApp se consigue sin la necesidad de descargar aplicaciones externas. Esto se debe a que cuenta con la app Atajos de manera predeterminada y con ella se pueden crear automatizaciones.

En este caso, se debe crear una nueva automatización en la que el usuario puede elegir el día, el mensaje y el contacto que será el destinatario. Una ventaja que tiene es que no requiere permisos especiales por lo que la seguridad no se encuentra en juego, mejorando con tranquilidad la experiencia de utilizar WhatsApp.