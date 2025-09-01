El nivel de actividad física recomendada para cada edad

El cuidado de la salud de las personas exige ciertos hábitos que son llamados saludables y que permiten que el organismo sea fuerte y esté protegido ante enfermedades y afectaciones. La alimentación y la actividad física son muy importantes en este sentido por lo que es fundamental prestarle atención a toda edad.

Desde la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México remarcan que la actividad física “implica cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija un gasto de energía”. Además, señala que esta contempla el ejercicio “pero también otras actividades que se realizan como parte de los momentos de juego; las formas de transporte activas, tareas domésticas y actividades recreativas”.

¿Qué beneficios tiene la actividad física?

Las instituciones y profesionales que se expresan sobre los beneficios de la actividad física y la correcta alimentación abundan y lo mismo sucede con la bibliografía. Es por eso que, tomando los conceptos más generales, se pueden destacar cuáles son los principales beneficios de mantenerse en movimiento.

Hacer actividad física ayuda a mantener un peso corporal saludable y reducir la presión arterial, disminuye el riesgo de enfermedades del corazón, reduce el riesgo de diabetes tipo 2, reduce el riesgo de ciertos tipos de cáncer, aumenta la fuerza muscular y su función, mejora la salud y la fuerza de los huesos, ayuda a promover la salud mental positiva y reduce el riesgo de demencia.

Actividad física para cada edad

En base a lo señalado, resulta interesante tomar en cuenta la información que la Secretaría de Bienestar comparte sobre los beneficios de la actividad física y la edad de las personas. Es por eso que en este punto te compartimos cuál es el nivel de actividad física que la Organización Mundial de la Salud recomienda, según la edad:

