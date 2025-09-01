Venga La Alegría | Programa 1 de septiembre Parte 2 | El ‘rejuvenecimiento’ de Eduardo Yáñez, el rompimiento de Ferka con Jorge Losa y mucho más
Margarita MacKenzie ‘balconeó' a nuestros conductores, los ‘arreglitos’ de Eduardo Yáñez para rejuvenecer, el rompimiento de Ferka y Jorge Losa, el Sin Palabras y mucho más.
TV Azteca
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 1 de septiembre, parte 2: Margarita MacKenzie ‘balconeó' a nuestros conductores, los ‘arreglitos’ de Eduardo Yáñez para rejuvenecer, el rompimiento de Ferka y Jorge Losa, el Sin Palabras y mucho más.
Galerías y Notas Azteca UNO