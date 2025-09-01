VIDEO: Joven se graba mientras canta, llora y sufre un duro accidente en su auto

De tantos videos que uno tiene la posibilidad de observar en las redes sociales todos los días, este fue uno de los más destacados y que se hizo viral por lo impactante de las escenas. Aunque en estos momentos produce sobre todo risas, la situación pudo tornarse mucho más seria. ¿Qué le pasó a esta chica y su accidente de auto que le está dando la vuelta al mundo?

¿Por qué se hizo viral el accidente de auto de esta joven?

Como se planteó desde el inicio, todos los días se concretan videos que se hacen más o menos virales. Y este accidente de auto es uno de los favoritos de los usuarios en estos momentos. Mientras la chica cantaba Hit Me Baby One More Time en su automóvil, se percibe claramente cómo pierde el control del carro y termina volcada.

Realmente los edits que están concretando muchos de los usuarios resultan sumamente graciosos, sin embargo lo que se ve en el video es algo que pudo terminar muy mal. Evidentemente se percibe que de estar cantando a todo pulmón, su rostro cambia al darse cuenta que su automóvil empieza a derrapar y finalizar fuera del camino. Todo esto completamente grabado por el teléfono que se mantuvo en toma durante todo el acotecimiento.

¿Qué publicaciones ha hecho esta joven sobre su acidente?

En su cuenta de TikTok e Instagram está subido el video del accidente y ha bromeado que por fin se hizo viral, pero con este acontecimiento. Sin embargo, no todo es felicidad y buenos comentarios, pues algunos usuarios de redes sociales han criticado su irresponsabilidad frente al volante.

Lo que argumentan en ese tipo de comentarios es que ella estaba completamente distraída con la música. Además, momentos previos al choque, ella golpea el volante y sostiene con una sola mano dicho manubrio. Es decir, no cumpliendo con los protocolos de un conductor responsable.

