¿Es el mejor pagado? El Temach presume sus ganancias diarias en YouTube

Luis Castilleja es uno de los hombres más mencionados en los últimos años dentro del mundo influencer/youtuber. Y pese a que en repetidas ocasiones lo han cancelado, catalogándolo de machista y misógino, sigue más vivo que nunca. Ante eso, una reciente investigación indica que El Temach es uno de los youtubers que mejor factura gracias a su contenido. ¿Cuánto gana diariamente este creador de contenido?

¿El Temach es el youtuber que mejor gana en México?

Gracias a las distintas oportunidades que internet permite hacer ganar dinero a los generadores de contenido, la vida de los youtubers se ha vuelto una vía de lujo para conseguir el pan de cada día. En este caso, El Temach realmente está comiendo muy bien gracias a los super chats de Youtube . Estos espacios le permiten a la gente donar dinero a quien está transmitiendo en vivo.

Cuando algún usuario suscrito al canal de cualquier youtuber realiza una donación, este recibe el dinero y puede hacer que su comentario sea visible frente al de otros. Con esto, el público de este personaje le hace ganar cerca de 10, 000 pesos al día. Según lo reportado por Nacho Rodríguez y Jorge García, Castilleja genera cerca de 9, 124 pesos de moneda nacional. Esto hace la suma de una mensualidad de 41, 498 pesos.

¿El Temach es el youtuber que más gana en Super Chats?

No, encima de él está un sacerdote de la iglesia católica. El nombre de este hombre es José Arturo López Cornejo. Este oficial eclesiástico es de Mexticacán, Jalisco. Es popular en Facebook y en YouTube por sus misas, oraciones y cursos con temática bíblica que da en línea. En la red social roja acumula 3,17 millones de suscriptores. Por esta razón, este hombre genera alrededor de 45, 355 pesos al mes. Con eso, es el youtuber que más dinero genera a través de su contenido.

