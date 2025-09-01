VIDEO: Así fue el cardiaco rescate de un niño que se subió a las vías del monorriel en Hersheypark

En Estados Unidos un niño sacó un enorme susto a cientos de asistentes a un parque de diversiones cuando apareció de repente caminando en la parte más altas de las vías del monorriel en Hersheypark, Pensilvania, luego de separarse de sus padres y acceder a una zona restringida el pasado sábado 30 de agosto.

El rescate cardiaco en Hersheypark

Cuando el menor se perdió de la vista de los padres, fue reportado como desaparecido a las 17:05 horas, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda. En algún punto, durante ese lapso, el niño ingresó al área del monorriel, el cual afortunadamente se encontraba fuera de servicio en ese momento. Permaneció cerca de la estación cerrada durante unos 20 minutos, antes de treparse a las vías elevadas.

Visitantes grabaron el momento

Los videos compartidos en redes sociales muestran al niño caminando completamente desorientado a varios metros de altura, mientras una multitud en el suelo intentaba guiarlo hacia una salida segura.

Un hombre rápidamente dio con una solución y se subió al techo de un edificio adyacente, extendió sus brazos para tranquilizarlo y finalmente subió a las vías, logrando recogerlo y ponerlo a salvo. La acción fue recibida con aplausos por los testigos presentes, que estaban muy angustiados por la situación.

A las 17:28 horas, el menor fue entregado a su familia, sin que sufriera lesiones. Si no has visto las impactantes imagenes, a continuación te dejamos el clip:

Medidas de seguridad del parque

Después del incidente, el Hersheypark informó que el área del monorriel estaba cerrada y reforzada con cadenas y torniquetes bloqueados, y que su personal actuó de inmediato al detectar al menor en riesgo. A la administración no le quedó más opción que reiterar, su compromiso con la seguridad y agradeció tanto la vigilancia de los visitantes como la rápida intervención de los empleados que hicieron posible el rescate.

