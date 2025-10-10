Venga La Alegría | Programa 10 de octubre Parte 1 | Las acciones legales de Belinda contra Lupillo Rivera, el inicio de la Gran Final de La Academia VLA y más

Belinda inicia acciones legales contra Lupillo Rivera por violencia digital, la ‘guerra’ de declaraciones entre los Sirvent y los Borovoy por Jeans y JNS; los pronósticos de Mariana Ochoa sobre el regreso de Jeans, el proceso legal de Alicia Villarreal contra Francisco Cantú y el apoyo de Michelle Vieth a Belinda contra Lupillo Rivera. Además, el inicio de la Gran Final de La Academia VLA, los amigos de Kim Shantal en La Granja VIP, la pasarela de sexy lencería y mucho más.