Venga La Alegría | Programa 10 de octubre Parte 2 | ¡La Gran Final de La Academia VLA!

Revive todas las emociones que se vivieron en la Gran Final de La Academia VLA, donde “La voz del Pueblo” se coronó en una reñida competición. ¡Imperdible!

TV Azteca

