Venga La Alegría | Programa 11 de agosto Parte 1 | La pensión que recibe Cazzu de Christian Nodal, el palomazo con mariachi de Maluma, el estado de salud de Regina Murguía, lo más destacado del espectáculo y mucha diversión
Cazzu revela los detalles de la pensión que recibe de Christian Nodal, el palomazo con Mariachi Maluma, el mensaje de Arturo Carmona a Alicia Villarreal tras su divorcio, el estado de salud de Regina Murguía, los mejores juegos, la receta y mucha diversión.
TV Azteca
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 11 de agosto 2025, parte 1: Cazzu revela los detalles de la pensión que recibe de Christian Nodal, el palomazo con Mariachi Maluma, el mensaje de Arturo Carmona a Alicia Villarreal tras su divorcio, el estado de salud de Regina Murguía, los mejores juegos, la receta y mucha diversión.
Galerías y Notas Azteca UNO