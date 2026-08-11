Venga La Alegría | Programa 11 de agosto 2026 Parte 1 | Nuevos detalles del juicio de Paulina Rubio por la custodia de su hijo, recapitulación del terrible terremoto en Colombia y una receta de tacos de arrachera
Disfruta de lo mejor de Venga La Alegría con todo sobre la Zona de Espectáculos y un acalorado debate por la actitud de Zahie Téllez en MasterChef 24/7.
Este martes 11 de agosto, el programa de Venga La Alegría contó con lo mejor de información sobre famosos; de la victoria legal de Paulina Rubio contra Colate a una sorpresiva revelación del novio de Alicia Villarreal. En la cocina, Ismael Zhu nos enseñó a hacer tacos norteños con arrachera y una pediatra nos compartió una rica receta de paletas heladas sin azúcar.