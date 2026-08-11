¡Survivor México La Reliquia en Llamas se fusiona! Hay nuevas capitanas y Sahit se convierte en el PRIMER FINALISTA

Ahora que las tribus ya se fusionaron en Survivor México La Reliquia en Llamas, todos los Sobrevivientes tienen que ser muy cuidadosos con sus alianzas y estrategias. Y el que lo sabe mejor que nadie es Sahit, que sorprendió a todos al revelar que tiene una pieza de la Reliquia y además se consolidó como el primer finalista, un momento que sorprendió a Aurelié y Azalia, nuevas líderes.