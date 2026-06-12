Venga La Alegría | Programa 11 de junio 2026 Parte 1 | ¡Especial futbolero celebrando el arranque del Mundial 2026!
Preparamos sándwiches de balón en El Reto, jugamos tenis de mesa con un toque muy futbolero, el Sin Palabras edición mundialista y más. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 11 de junio 2026, parte 1: Preparamos sándwiches de balón en El Reto, jugamos tenis de mesa con un toque muy futbolero, el Sin Palabras edición mundialista y Marcador a Ciegas. ¡Venga La Alegría!