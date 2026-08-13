Venga La Alegría | Programa 13 de agosto 2026 Parte 1 | Todo sobre la graduación de prepa de Cristian Castro y mucho más
Todo sobre la graduación de prepa de Cristian Castro, la tragedia en La Feria de la Manzana de Zacatlán, la mejor receta de chiles en nogada del chef Manzo, la presentación de ¿Quién quiere ser millonario? y mucho más. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 13 de agosto 2026, parte 1: Todo sobre la graduación de prepa de Cristian Castro y los polémicos rumores sobre Verónica Castro; el detenido por transportar a un tigre de bengala, la tragedia en La Feria de la Manzana de Zacatlán, la explosión en la colonia Roma, y la actualización de cifras de muertos, heridos y desaparecidos por el terremoto en Colombia, todo explicado Con Peras y Manzanas; aprendimos a hacer clips gigantes para las cortinas y la mejor receta de chiles en nogada del chef Manzo.
También, la primera parte de la entrevista exclusiva con José Manuel Figueroa, la presentación de ¿Quién quiere ser millonario?, la entrevista a los medallistas centroamericanos Sofía Ramos y Juan Manuel Celaya y un increíble cambio de imagen. Además, un show circense y los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 12 de agosto 2026. ¡Venga La Alegría!