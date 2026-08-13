Venga La Alegría | Programa 13 de agosto 2026 Parte 1 | Todo sobre la graduación de prepa de Cristian Castro y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 13 de agosto 2026, parte 1: Todo sobre la graduación de prepa de Cristian Castro y los polémicos rumores sobre Verónica Castro; el detenido por transportar a un tigre de bengala, la tragedia en La Feria de la Manzana de Zacatlán, la explosión en la colonia Roma, y la actualización de cifras de muertos, heridos y desaparecidos por el terremoto en Colombia, todo explicado Con Peras y Manzanas; aprendimos a hacer clips gigantes para las cortinas y la mejor receta de chiles en nogada del chef Manzo.

También, la primera parte de la entrevista exclusiva con José Manuel Figueroa, la presentación de ¿Quién quiere ser millonario?, la entrevista a los medallistas centroamericanos Sofía Ramos y Juan Manuel Celaya y un increíble cambio de imagen. Además, un show circense y los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 12 de agosto 2026. ¡Venga La Alegría!