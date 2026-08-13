Flor se pone estricta en MasterChef 24/7 y lanza advertencia para los cocineros
Aunque siempre procura evitar los conflictos en MasterChef 24/7, hay una situación que Flor ya no está soportando y no dudó en ponerle límites a sus compañeros.
Flor es una de las participantes de MasterChef 24/7 que casi nunca se involucra en polémicas y siempre se muestra de buen humor, pero ya demostró que cuando llega a su límite, puede volverse todo un dolor de cabeza para sus compañeros. Para muestra, la dura advertencia que le hizo a los cocineros de que va a tirar cualquier plato con comida, pues está cansada de ver la cocina hecha un desastre y piensa que esta es la única solución.